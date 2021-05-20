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Дожди с грозами пройдут в Казахстане 20 мая

20 Мая 2021 07:19
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Дожди с грозами пройдут в Казахстане 20 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Практически по всей территории Казахстана 20 мая ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с прохождением атмосферных фронтальных систем, местами пройдут дожди с грозами, градом, в северной половине, в центре и востоке местами сильный дождь, шквал. Лишь на юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков, временами ожидается туман. Местами по республике прогнозируется усиление ветра, на юге в отдельных районах – пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, возможен град.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

Днем в Кызылординской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской, Жамбылской, днем в Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Жамбылской области возможен град.

Днем в Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 16 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман.
Днем в Западно-Казахстанской и Атырауской областях ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, местами Атырауской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


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