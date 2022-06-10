10 Июня 2022 00:03

Дожди с грозами пройдут в Казахстане 10 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 июня циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят дожди с грозами, градом и усилением ветра, на юге с пыльными бурями, практически на всей территории РК. Только на западе, юге, востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем на северо-западе, севере Костанайской области ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, северо-востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на востоке Акмолинской области ожидаются град, днем на севере, западе, востоке усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке Мангистауской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Утром и днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере, западе – пыльная буря, утром и днем на севере, западе, в горных, предгорных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской, севере, юге Павлодарской, на западе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской, юге, северо-востоке Западно-Казахстанской, на востоке, в горных районах Алматинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, на юге Карагандинской, северо-западе, юге Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

В центре Кызылординской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Алматинской, на юге Костанайской, на западе Павлодарской, на юге, востоке Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.