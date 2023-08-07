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    Дожди с грозами пройдут в большинстве городов Казахстана

    7 Августа 2023, 02:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 7 августа ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди и грозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалом. Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков.

    По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге страны с пыльной бурей. На севере Казахстана в ночные и утренние часы ожидается туман.

    Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара 35-38°С, в Мангистауской области сохраняется сильная жара 38-41°С.

    В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Северо-Казахстанской областях, а также на юге, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, в центре, на юге Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Напомним, в 16 регионах Казахстана ожидаются грозы, шквальный ветер и сильная жара.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа
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