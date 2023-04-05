Дожди с грозами пройдут на юге Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области ожидаются заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, большая часть территории Казахстана 5 апреля будет находиться под влиянием отрога антициклона, с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, в горных районах - сильные дожди с грозами. По республике на юго-востоке ожидается сильный ветер.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.

Ночью в горных районах Алматинской области, на севере, в центре и в горных районах области Жетысу сохраняются заморозки до 1-6 градусов.

Ранее в нескольких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.