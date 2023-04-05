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    Дожди с грозами пройдут на юге Казахстана

    5 Апреля 2023, 00:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области ожидаются заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, большая часть территории Казахстана 5 апреля будет находиться под влиянием отрога антициклона, с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, в горных районах - сильные дожди с грозами. По республике на юго-востоке ожидается сильный ветер.

    Днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.

    Ночью в горных районах Алматинской области, на севере, в центре и в горных районах области Жетысу сохраняются заморозки до 1-6 градусов.

    Ранее в нескольких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Погода Природа
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