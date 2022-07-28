Дожди с грозами пройдут на большей части территории Казахстана 28 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Переменную облачность, дожди, грозы и шквалистый ветер прогнозируют в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 28-30 тепла. На северо-востоке области ожидается сильный дождь, местами гроза, на юге области пыльная буря.

В Актобе переменная облачность, дождь, гроза, ветер 3-8, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 27-29 тепла. По области ожидается гроза.

В Атырау переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидается гроза.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 31-33 жары.

В Караганде переменная облачность, дождь, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидается гроза, на юге сохраняется сильная жара до 35 градусов.

В Кокшетау переменная облачность, дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 22-24 тепла. На севере области сильный дождь, на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал.

В Конаеве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 36-38 жары.

В Костанае переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 22-24 тепла. На севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 35-37 жары.

В Павлодаре переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 жары. По области ожидаются гроза, град, шквал, на юге ожидается сильная жара до 35 градусов.

В Петропавловске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 24-26 тепла. По области ожидаются гроза, град, шквал.

В Семее переменная облачность, дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 33-35 жары. По области ожидается гроза, град, шквал.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 33-35 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 35-37 жары.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов тепла, днем 36-38 жары.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 тепла. На западе, севере области ожидаются гроза, град.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 33-35 жары. На западе области ожидаются гроза, град, шквал.

В Нур-Султане переменная облачность, дождь, гроза, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 25-27 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 23-25 градусов тепла, днем 35-37 жары.

В Шымкенте ясно, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 35-37 жары.

Ранее сообщалось, что в 17 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.