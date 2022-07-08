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    Дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня

    8 Июля 2022, 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды с 9-11 июля 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «С прохождением атмосферных фронтальных разделов, неустойчивый характер погоды сохранится практически на всей территории республики. Пройдут дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.

    На юго-западе и юге страны ожидается пыльная буря, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туман.

    Основной фон температуры воздуха днем на западе +30+38°С, на юго-западе +30+41°С, на северо-западе +22+33°С, на севере, в центре +22+30°С, повышение температуры воздуха на востоке от +17+25°С до +23+31°С, на юго-востоке от +20+29°С до +23+32°С, на юге страны основной фон температуры воздуха +27+35°С», - говорится в публикации пресс-службы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Погода
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