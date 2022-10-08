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Дожди с грозами прогнозируют синоптики на севере страны 8 сентября

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
8 Октября 2022, 00:44
Дожди с грозами прогнозируют синоптики на севере страны 8 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 08 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На погоду северных регионов страны будет по-прежнему оказывать влияние ложбина циклона, пройдут дожди с грозами, ночью на северо-западе – осадки (дождь, снег). Восточная половина страны по-прежнему будет под влиянием отрога антициклона, с чем сохраняется погода без осадков. На западные регионы смещается очередной отрог антициклона, где так же ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью на севере, западе – туман.

Ранее сообщалось, что ш торм ожидается в семи регионах Республики Казахстан.


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