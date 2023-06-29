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    Дожди с грозами прогнозируют на востоке Казахстана

    29 Июня 2023, 00:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 29 июня будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    На востоке Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами.

    Лишь на юге, юго-западе республики будет погода без осадков. На большей части страны сохраняется усиление ветра, на севере, востоке страны - град, шквал, в центре ночью и утром - туман.

    На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юге Карагандинской областей и области Улытау, на востоке, юге Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге области Жетысу, на западе, востоке Кызылординской области, на юге Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа
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