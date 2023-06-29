Дожди с грозами прогнозируют на востоке Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 29 июня будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На востоке Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами.

Лишь на юге, юго-западе республики будет погода без осадков. На большей части страны сохраняется усиление ветра, на севере, востоке страны - град, шквал, в центре ночью и утром - туман.

На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юге Карагандинской областей и области Улытау, на востоке, юге Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Жетысу, на западе, востоке Кызылординской области, на юге Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.