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Дожди с грозами прогнозируют 4 июня в Казахстане

4 Июня 2020 00:06
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Дожди с грозами прогнозируют 4 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, в Кызылординской области с пыльной бурей, на севере и в центре - ночью и утром туман, на севере возможен град. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области возможен град. В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, днем в Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанкой, Костанайской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, на юге Мангыстауской области сохраняется сильная жара, на юге Кызылординской, Атырауской областей - очень сильная жара.

В Кызылординской, Павлодарской, местами в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Жамбылской, Туркестанской областей, на юге Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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