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Дожди с грозами продолжатся 13 августа в ряде регионов Казахстана

13 Августа 2021 02:35
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Дожди с грозами продолжатся 13 августа в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 13 августа представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«Большая часть республики находится под влиянием антициклона, где ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на северо-востоке, востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, на востоке и юго-востоке местами сильные дожди, местами ожидаются туман, град, шквал, усиление ветра. На юге и западе местами пыльная буря», - сообщают синоптики.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, град, ветер 17-22 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20 м/с, ночью местами туман.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, туман, днем местами ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, днем в Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Акмолинской области местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с.

Днем в Атырауской, местами в Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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#Казгидромет   #Погода  
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