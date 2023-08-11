Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
По прогнозам синоптиков, в пятницу на юго-востоке, севере, в центре, востоке ожидаются град, шквал. На западе, юго-западе, северо-востоке Казахстана сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер. На северо-западе страны ожидается туман.
Днем на юго-западе Атырауской области сохраняется очень сильная жара 40-42°С. Днем в Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на юге, западе Актюбинской областей сохраняется сильная жара 35-39°С.
В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской областях, областях Абай, Жетысу, на севере, юге, пустынных районах Туркестанской, на севере, в центре Алматинской, на юге, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на западе, севере Восточно-Казахстанской, на юге, западе Акмолинской, на западе, юго-востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе Северо-Казахстанской, на юго-востоке Павлодарской областей сохраняется высокая пожарная опасность.