Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

    19 Июня 2023, 00:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Практически вся территория РК будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дожди с грозами, на севере, северо-западе, юге и в центре - град и шквал, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман. На большей части республики сохраняется усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ».

    Днем на большей части Жамбылской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, областей Абай и Жетысу, на юге Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

    В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, в области Абай, Жетысу, на севере, в центре Алматинской, на востоке Северо-Казахстанской, на севере, западе Павлодарской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре области Улытау, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юго-востоке Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана
    Дожди, грозы и жара ожидаются в июле в СКО
    В Алматы и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Дожди с грозами прогнозируют на востоке Казахстана
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT