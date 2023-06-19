Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Практически вся территория РК будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дожди с грозами, на севере, северо-западе, юге и в центре - град и шквал, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман. На большей части республики сохраняется усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ».

Днем на большей части Жамбылской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, областей Абай и Жетысу, на юге Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, в области Абай, Жетысу, на севере, в центре Алматинской, на востоке Северо-Казахстанской, на севере, западе Павлодарской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре области Улытау, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юго-востоке Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.