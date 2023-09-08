Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9-11 сентября в Казахстане ожидается облачная и по-осеннему прохладная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня практически по всему Казахстану пройдут дожди с грозами, на западе, севере, в центре, в горных районах юга и юго-востока страны временами ожидаются сильные дожди, возможен град. Температура воздуха на большей части страны днем повысится до 10-20 тепла, на востоке, юге и юго-востоке республики до 20-30 тепла.