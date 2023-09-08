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    15:15, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9-11 сентября в Казахстане ожидается облачная и по-осеннему прохладная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня практически по всему Казахстану пройдут дожди с грозами, на западе, севере, в центре, в горных районах юга и юго-востока страны временами ожидаются сильные дожди, возможен град. Температура воздуха на большей части страны днем повысится до 10-20 тепла, на востоке, юге и юго-востоке республики до 20-30 тепла.


    Теги:
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