Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 9 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием южного циклона на большей части Казахстана 9 июля сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на западе и северо-западе - сильные дожди. Лишь на крайнем севере страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-25 м/с, местами град, шквал.

В Костанайской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидается шквал, пыльная буря, ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Атырауской области местами ожидается пыльная буря, на большей части усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-25 м/с, в Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются град, шквал, в Туркестанской области местами – пыльная буря.

В Мангыстауской области местами ожидаются град, пыльная буря, усиление ветра 15-23 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара.

На юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.