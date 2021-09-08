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    00:03, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 8 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, востоке, юге и в центре РК пройдут дожди с грозами, усилением ветра, в центре Акмолинской области – сильный дождь. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На северо-западе и севере ожидается туман, на севере, востоке и в центре республики – град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РПГ «Казгидромет».

    На севере и в центре Акмолинской области ожидаются гроза, град, на западе и юго-востоке усиление ветра 15-20, днем на юго-востоке временами порывы 25 м/с.

    На севере, востоке и юго-востоке Костанайской области ожидается гроза, ночью и утром на севере и востоке – туман, на юге области усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

    На западе и севере Карагандинской области ожидается гроза, днем на севере – град, на западе, севере и в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

    В Северо-Казахстанской области на юге, западе ожидается гроза, ночью на северо-востоке области – туман.

    Днем в Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, на севере и юге порывы 23 м/с.

    Ночью на северо-западе Кызылординской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

    Утром и днем в Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в горных районах порывы 25 м/с, на севере и западе области с пыльной бурей.

    Ночью на севере Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей, севере и востоке Актюбинской, Костанайской областей ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса

    На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, в западной половине Карагандинской, на юго-западе и юге Акмолинской, в центре Павлодарской, на юге, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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