Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 3 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. На юге ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На севере в ночные и утренние часы ожидается туман, днем на востоке - град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, областей, в областях Жетысу, Улытау, на юге в области Абай, Актюбинской, Карагандинской областей ожидается сильная жара 35-40°С.

Днем в Алматинской области ожидается очень сильная жара 40-42°С.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, на юге, в центре Западно-Казахстанской области, на севере Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, Актюбинской на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Павлодарской, на юге, западе Акмолинской на западе, северо-западе, северо-востоке Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.