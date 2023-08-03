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    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 3 августа

    3 Августа 2023, 00:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. На юге ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На севере в ночные и утренние часы ожидается туман, днем на востоке - град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, областей, в областях Жетысу, Улытау, на юге в области Абай, Актюбинской, Карагандинской областей ожидается сильная жара 35-40°С.

    Днем в Алматинской области ожидается очень сильная жара 40-42°С.

    В Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, на юге, в центре Западно-Казахстанской области, на севере Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, Актюбинской на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Павлодарской, на юге, западе Акмолинской на западе, северо-западе, северо-востоке Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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