Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 28 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 28 апреля, передает МИА «Казинформ».

Под влиянием отрога антициклона на юге, юго-востоке и востоке Казахстана ожидается погода без осадков. На остальной же территории РК погоду будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – местами пройдут дожди с грозами. Местами по стране ожидаются усиление ветра, на юго-западе и северо-западе – туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами – шквал. В Павлодарской области ожидается усиление ветра днем на большей части 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, ночью в Жамбылской, днем в Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской, Мангыстауской областях ночью и утром местами ожидается туман. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается ветер 15-20 м/с.