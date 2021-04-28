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    02:06, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 28 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 28 апреля, передает МИА «Казинформ».

    Под влиянием отрога антициклона на юге, юго-востоке и востоке Казахстана ожидается погода без осадков. На остальной же территории РК погоду будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – местами пройдут дожди с грозами. Местами по стране ожидаются усиление ветра, на юго-западе и северо-западе – туман.

    В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами – шквал. В Павлодарской области ожидается усиление ветра днем на большей части 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, ночью в Жамбылской, днем в Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской, Мангыстауской областях ночью и утром местами ожидается туман. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается ветер 15-20 м/с.

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