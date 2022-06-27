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    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 28-30 июня

    27 Июня 2022, 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Смещающийся на северные, западные и восточные регионы Казахстана северо-западный циклон будет вызывать в этих районах дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «29 июня в северных регионах, 30 июня на востоке ожидается сильный дождь, а также град, усиление ветра и незначительное понижение температуры воздуха. Лишь западные области страны ощутят влияние отрога скандинавского антициклона – здесь ожидаются прекращение дождей», - говорится в сообщении синоптиков.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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