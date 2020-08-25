Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 25 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в центре ночью сильные, лишь на северо-западе и западе погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, шквал, днем местами – град.
В Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с, шквал, град.
В Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами туман, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-21 м/с, в Жамбылской, днем в Туркестанской областях местами – шквал.
В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с, ночью местами – туман.
В Кызылординской, на большей части Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Темиртау
- Гроза, шквал, туман: штормовое предупреждение объявили в семи областях РК
- Повышение температуры ожидается в большинстве регионов Казахстана
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
- Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана
- Туман, дождь, град – прогноз погоды в Казахстане на 24 августа
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана