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    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24 июня

    24 Июня 2023, 00:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 июня по-прежнему практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с чем сохраняются дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Лишь на юго-западе и на юге республики – погода без осадков. На большей части республики сохраняется усиление ветра, на западе, юго-востоке, востоке, севере, в центре - град, на востоке, в центре – шквал, на юго-западе - пыльная буря, ночью и утром на северо-западе, севере – туман.

    В Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, в области Абай, в южной половине Костанайской, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Карагандинской, Актюбинской областей и области Улытау, на западе, севере, в центре Павлодарской, на юге, востоке Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В области Жетысу, на юге, севере Алматинской, на юге Западно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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