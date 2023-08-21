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    00:03, 21 Август 2023 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 21 августа

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 21 августа с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможен град. В центре, юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. На севере, северо-западе РК в ночные и утренние часы ожидается туман. По республике прогнозируется порывистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем в Атырауской, Алматинской, области Жетысу, Улытау, Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской, Костанайской, на северо-востоке Мангистауской областей ожидается сильная жара до 35-39°С.

    В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областях, на юге Костанайской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на востоке, западе, в центре Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Карагандинской, на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области, в области Улытау, на юге Алматинской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере, юге Западно-Казахстанской областей, на западе области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

    Теги:
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