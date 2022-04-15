Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 16 - 18 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящие трое суток, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, лишь на западную часть республики окажет влияние Северо-Западный антициклон, с которым будет погода без осадков. По республике будет наблюдаться усиление ветра.

На западе страны ожидается повышение температуры - днем от 12-20 до 15-25 тепла, на северо-западе ночью понижение от 0-12 тепла до 0-5 мороза, на севере понижение температуры ночью от 5-12 тепла до 0-5 мороза, на юго-востоке - 5 тепла, в центре республики небольшое повышение до 2-7, на востоке страны ночью повышение от 2 мороза - 3 тепла до 0-8 тепла, днем основной фон температуры - 15 тепла, на юге днем основной фон температуры 23-32 тепла, на юго-востоке небольшое повышение днем от 22-30, в горных районов 18 тепла до 25-32, в горных районах 20 тепла.