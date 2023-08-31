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    Дожди с грозами ожидаются в большинстве городов Казахстана

    31 Августа 2023, 00:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 31 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке ожидаются сильные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, на юго-западе, юге Казахстана - пыльная буря. На северо-западе, севере, юго-востоке страны ожидается туман.

    В Жамбылской, на востоке, в центре Кызылординской, на северо-западе, юге Атырауской, в северной половине Алматинской, на западе Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере Западно-Казахстанской области и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Павлодарской, Карагандинской, области Улытау на юге, в области Абай на западе, севере, в области Жетысу на северо-востоке, в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ранее сообщалось, что в ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа
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