Дожди с грозами ожидаются в большинстве городов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 31 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке ожидаются сильные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, на юго-западе, юге Казахстана - пыльная буря. На северо-западе, севере, юго-востоке страны ожидается туман.

В Жамбылской, на востоке, в центре Кызылординской, на северо-западе, юге Атырауской, в северной половине Алматинской, на западе Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Западно-Казахстанской области и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской, Карагандинской, области Улытау на юге, в области Абай на западе, севере, в области Жетысу на северо-востоке, в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.