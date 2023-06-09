Дожди с грозами ожидаются в большинстве городов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 9 июня сохранится неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Лишь на западе Казахстана сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, в центре ожидаются град, шквал, на севере, юге, в центре – пыльная буря.

На севере, в центре Алматинской области, на юге области Жетысу сохраняется сильная жара.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей, области Жетысу, на юге Карагандинской областей, области Абай сохраняется сильная жара.

В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Мангыстауской, Жамбылской, областях, а также в области Жетысу и Абай, на севере, востоке, юге Атырауской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на севере, западе Павлодарской, в центре области Улытау, на западе, юго-востоке Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, востоке Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Напомним, в 13 регионах Казахстана и Астане объявили штормовое предупреждение.