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    Дожди с грозами ожидаются в большинстве городов Казахстана

    9 Июня 2023, 00:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 9 июня сохранится неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Лишь на западе Казахстана сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, в центре ожидаются град, шквал, на севере, юге, в центре – пыльная буря.

    На севере, в центре Алматинской области, на юге области Жетысу сохраняется сильная жара.

    На большей части Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей, области Жетысу, на юге Карагандинской областей, области Абай сохраняется сильная жара.

    В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Мангыстауской, Жамбылской, областях, а также в области Жетысу и Абай, на севере, востоке, юге Атырауской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на севере, западе Павлодарской, в центре области Улытау, на западе, юго-востоке Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, востоке Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Напомним, в 13 регионах Казахстана и Астане объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Погода Природа
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