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    Дожди с грозами ожидаются на западе и востоке Казахстана

    28 Июня 2023, 01:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана 28 июня ожидается сильный ветер, на севере прогнозируют туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди.

    На западе, востоке страны ожидаются сильные дожди с грозами. Лишь на юго-западе республики – погода без осадков. На большей части страны сохраняется усиление ветра, на западе, севере, востоке, в центре - град, шквал, на севере - туман.

    На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге Актюбинской, Карагандинской областей и области Улытау, на востоке, юге Атырауской, на западе, востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части области Жетысу, в центре Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Напомним, в 19 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа
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