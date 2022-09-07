Дожди с грозами ожидаются на западе и севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере страны пройдут дожди с грозами, на севере – сильный дождь. На остальной территории РК сохранится погода без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра, днем на севере – град, шквал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, на юге и востоке Абайской, на западе, юге, востоке Карагандинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность», - говорится в сообщении синоптиков.

Днем на большей части Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской, на севере, юге Алматинской, на западе, севере и юге Жамбылской областей сохраняется сильная жара.

В Нур-Султане - переменная облачность, ночью и утром - дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 18-20 тепла.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 33-35 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 36-38 тепла.