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    Дожди с грозами ожидаются на севере и западе Казахстана

    9 Августа 2023, 01:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С приходом южного циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 9 августа сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    На северо-западе, севере, востоке Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалом. На западе, юго-западе, северо-востоке Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер. На западе страны в утренние часы ожидается туман.

    Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара 35-39°С, в Мангистауской области также сохраняется сильная жара 38-40°С.

    ВАкмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, на юге, востоке Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Жетысу, Абай, на севере, западе Алматинской, в центре, на юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской, на севере области Улытау, на западе, востоке Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в 15 регионах Казахстана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа
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