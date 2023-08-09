Дожди с грозами ожидаются на севере и западе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С приходом южного циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 9 августа сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На северо-западе, севере, востоке Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалом. На западе, юго-западе, северо-востоке Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер. На западе страны в утренние часы ожидается туман.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара 35-39°С, в Мангистауской области также сохраняется сильная жара 38-40°С.

ВАкмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, на юге, востоке Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Жетысу, Абай, на севере, западе Алматинской, в центре, на юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской, на севере области Улытау, на западе, востоке Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в 15 регионах Казахстана.