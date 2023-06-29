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    Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана

    29 Июня 2023, 23:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди с грозами. Лишь на юге, северо-западе, в центре республики – погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, на большей части страны сохраняется усиление ветра, на северо-востоке, востоке страны - град, на севере, востоке Казахстана ночью и утром - туман, на юго-западе – днем пыльная буря.

    На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Карагандинской областей, области Жетысу и области Улытау, на востоке, юге Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области Жетысу, на юге Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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