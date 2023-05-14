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Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Мая 2023, 00:19
Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 14 мая сохранится неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, на территории Казахстана пройдут дожди с грозами, на юго-западе, востоке страны пройдут сильные дожди. Ожидается усиление ветра, на северо-западе – туман, на юго-востоке – пыльная буря. На юго-востоке, днем на востоке, юго-западе страны ожидается град.

Напомним, 14 мая в Астане, Алматы и 9 областях страны объявили штормовое предупреждение из-за дождей с грозами, сильного ветра и града.

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