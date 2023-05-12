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    Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана

    12 Мая 2023, 11:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов с 13-15 мая ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Также на большей части Казахстана возможно выпадение града. Ночью 15 мая на востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега. Сильные дожди ожидаются 13 мая на севере, 14 мая в южных регионах, 14-15 мая на юго-западе страны. По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури.

    По Казахстану прогнозируется колебание температуры воздуха, лишь 14-15 мая в ночные часы в северной половине страны ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Погода Природа
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