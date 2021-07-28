Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 29-31 июля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами. Сильные дожди 30-31 июля - на востоке, 31 июля - на юго-востоке. На юго-западе и юге страны ожидается теплая погода без осадков. По всей территории республики прогнозируется повышение температуры воздуха: до 25-41 - днем на западе и северо-западе, до 23-33 - на севере и востоке, до 25−37 - в центре», - говорится в сообщении.