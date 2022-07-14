Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана 14 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 июля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Прохождение атмосферных фронтальных разделов сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК – пройдут дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, на юге страны – пыльная буря, на западе, юго-востоке – град, на севере в ночные часы туман. И только на юге, юго-западе, северо-западе и в центре Казахстана ожидается погода без осадков.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на западе, в центре Костанайской, на юге Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, на юге Северо-Казахстанской, Улытауской, на юге, западе Туркестанской областей ожидается сильная жара.

Днем на большей части Мангыстауской , на юге Западно-Казахстанской , Атырауской , Актюбинской , Костанайской областей ожидается очень сильная жара.

В городе Нур-Султане прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла.

В городе Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 29-31 тепла.

В городе Шымкенте ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 35-37 тепла.



