9 Мая 2022 00:27

Дожди с грозами ожидаются 9 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана 9 мая ожидаются дожди и усиление ветра. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на всей территории республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

«Запад и юг республики будут находиться под влиянием циклона, с которым ожидаются дожди с грозами, на западе страны – сильные дожди. Местами по РК ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на западе и юге – град», - говорится в сообщении синоптиков.

На западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра порывы 15-20 м/с.

На юге, северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидается усиление ветра порывы 15-20 м/с.

На севере и в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидается гроза, град, на востоке области усиление ветра порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал, пыльная буря, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, западе Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре - пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе, севере, востоке Мангыстауской области ожидается гроза, град, шквал, днем на западе, юге области пыльная буря, на западе, севере, юге области усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с.

На западе Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской областей днем усилится ветер 15-20 м/с.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря, на севере, западе, в горных, предгорных районах области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, в горных, предгорных районах днем ожидается гроза, шквал.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.