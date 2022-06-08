8 Июня 2022 00:07

Дожди с грозами ожидаются 8 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юго-запад, северо-запад, север, центр и юго-восток РК будут находится под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, пройдут дожди с грозами, ожидаются град, шквал. На остальной территории страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, севере – пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на севере, западе, днем на большей части области – усиление ветер 15-20, днем порывы 25 м/с.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град, на севере, востоке области – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, западе Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, на юго-востоке области пыльная буря, на севере, западе, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, в районе Жаланашколя и в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, ночью на юге, днем на западе, юге, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на северо-востоке области, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Карагандинской области ожидается гроза, на западе, севере, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, в центре, на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской, днем в северной половине, востоке Западно-Казахстанской, на севере, в центре Павлодарской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, на западе, севере Туркестанской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара.

В центре Кызылординской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Алматинской, на юге Костанайской, на востоке Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.