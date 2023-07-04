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    Дожди с грозами ожидаются 4 июля на большей части страны

    4 Июля 2023, 01:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 4 июля на большей части РК ожидаются дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юго-востоке с пыльной бурей, днем на северо-западе, севере, в центре – град, ночью и утром на севере – туман.

    На большей части Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей и области Жетысу, на юге Мангистауской области ожидается сильная жара.

    На большей части Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, на юге Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской областей и области Ұлытау, на северо-западе области Жетісу, на западе Атырауской, на севере, западе Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Алматинской, Северо-Казахстанской областей и области Жетісу, на юго-западе Западно-Казахстанской области, на северо-западе, юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ранее штормовое предупреждение объявлено в 18 регионах Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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