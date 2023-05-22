Дожди с грозами ожидаются 23 – 25 мая в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 23 - 25 мая 2023 года опубликовало РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града. Сильные осадки (дождь с переходом в снег) прогнозируются 23 - 25 мая в горных районах юго-востока страны. Также по республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, юге республики – пыльная буря. По Казахстану ожидается повышение температурного фона днем: в западных регионах до 29-34 тепла, на северо-западе до 25 - 30 тепла, на севере до 23 - 28 тепла, основной фон температуры на юге 23-31 тепла, на востоке, на юго-востоке 15 - 25 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.



