Дожди с грозами ожидаются 13-15 июня на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 13-15 июня под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, 14 июня на юго-востоке страны - сильные дожди, град, на юге и юго-западе пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ».

В северных и восточных регионах температура вернулась в свое климатическое русло и даже ожидается кратковременное понижение температуры воздуха в ночное время до +5+15 °С, в дневные часы до +17+25.