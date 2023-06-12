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    14:52, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются 13-15 июня на большей части Казахстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 13-15 июня под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, 14 июня на юго-востоке страны - сильные дожди, град, на юге и юго-западе пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В северных и восточных регионах температура вернулась в свое климатическое русло и даже ожидается кратковременное понижение температуры воздуха в ночное время до +5+15°С, в дневные часы до +17+25.

    Очень сильная жара ожидается 13-14 июня на западе страны, где дневные температуры повысятся до +40+41°С.


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