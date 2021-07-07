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    11:31, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидают казахстанцев в ближайшие три дня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 8-10 июля 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Циклон, сформировавшийся на севере Каспийского моря, и связанные с ним фронтальные разделы, с 8 по 10 июля будут смещаться в северо-восточном направлении, охватывая при этом всю территорию Казахстана. В связи с чем, пройдут дожди: на западе, северо-западе, севере, в центре и на востоке – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, порывистым ветром», - говорится в сообщении синоптиков.

    На западе температура воздуха: ночью прогреется до +13+23℃, а днем до +23+32℃. На севере, северо-западе республики: ночью ожидается +10+21℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +20+28℃. В центре и на востоке страны: ночью +13+23℃, днем от +25+37℃, а на юге и юго-востоке Казахстана - ночная температура +18+25°С, дневная +30+42°С.

    Напомним, ранее синоптики дали прогноз засухи в регионах страны на июль.



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