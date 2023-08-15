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    Дожди с грозами накроют 15 августа Казахстан

    15 Августа 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК 15 августа ожидаются дожди с грозами, в горных районах юго-востока и востока страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Лишь на юге республики под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.

    По республике прогнозируется порывистый ветер. На севере страны в ночные и утренние часы ожидается туман. На севере, востоке Карагандинской области днем прогнозируется град.

    Днем на большей части Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара до 37°С.

    В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областях, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской областей, на западе области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Западно-Казахстанской, на севере, востоке Северо-Казахстанской, на западе Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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