Дожди с грозами местами пройдут 4 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 4 июля представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«На северной половине и в западной части страны, также в горных районах юга и юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе днем с градом. На остальной территорий РК сохранится жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей», - сообщили синоптики.

Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, днем в Кызылординской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

Днем в Алматинской, Жамбылской областях, в Карагандинской, Акмолинской, Кызылординской, Атырауской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара. Днем в Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, местами в Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, на большей части Атырауской, Жамбылской, Костанайской местами Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.