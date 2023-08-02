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    Дожди с грозами и жару прогнозируют синоптики в Казахстане

    2 Августа 2023, 01:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе, северо-западе страны ожидается погода без осадков. По республике - усиление ветра. На севере в ночные и утренние часы - туман, днем - шквал, град.

    Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, в областях Жетысу, Абай, Мангистауской, Павлордарской областей, на юге Улытау, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей ожидается сильная жара до 35-40°С.

    Днем в Алматинской области - очень сильная жара до 40-42°С.

    В Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, на юге, в центре Западно-Казахстанской области, на севере Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, Актюбинской на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Павлордарской, на юге, западе Акмолинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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