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    Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в Казахстане

    1 Августа 2023, 01:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе, юге, северо-востоке страны - погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На севере в ночные и утренние часы - туман.

    Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Акмолинской, Атырауской областях, областях Жетысу, Улытау, Абай на юге Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областей ожидается сильная жара 35-40°С.

    В Северо-Казахстанской области, на западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области - высокая пожарная опасность.

    В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, на западе Атырауской, на юге, востоке Павлордарской, на юге, западе Акмолинской областей - чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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