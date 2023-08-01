Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе, юге, северо-востоке страны - погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На севере в ночные и утренние часы - туман.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Акмолинской, Атырауской областях, областях Жетысу, Улытау, Абай на юге Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областей ожидается сильная жара 35-40°С.

В Северо-Казахстанской области, на западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области - высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, на западе Атырауской, на юге, востоке Павлордарской, на юге, западе Акмолинской областей - чрезвычайная пожарная опасность.