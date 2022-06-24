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    Дожди с грозами и сильная жара ожидаются в Казахстане 25-27 июня

    24 Июня 2022, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 25-27 июня 2022 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Глубокая ложбина северо-западного циклона и связанные с ней поля фронтальной облачности протянутся через большую часть республики, они принесут с собой кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь западные и северо-западные регионы страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков, дожди прекратятся. На юге ожидается пыльная буря. Основной фон температуры воздуха ожидается днем: на западе +25+35°С, севере от +25+33°С, в центре от +30+37°С, на востоке +27+37°С, на юге очень сильная жара +40+45°С», - говорится в сообщении Казгидромета.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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