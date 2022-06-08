8 Июня 2022 13:51

Дожди с грозами и шквалистым ветром ожидаются в Казахстане 9-11 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие три дня из-за северо-западного циклона на большей части республики ожидаются дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, возможно выпадение града. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«Ближе к 11 июня в горных районах юга, юго-востока страны ожидаются сильные дожди. На западе и юге страны ожидаются пыльные бури. Значительных изменений в температурном фоне не ожидается, за исключением северных регионов, где ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до 20-28 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.