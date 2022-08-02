Дожди с грозами и порывистый ветер ожидаются на большей части Казахстана 2 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 2 августа 2022 года представил РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана – в связи с этим пройдут дожди, грозы, порывистый ветер, днем возможен град. Ночью и утром на севере, северо-западе, северо-востоке республики ожидается туман. Лишь на крайнем западе с отрогом антициклона погода будет без осадков.

Днем на большей части Атырауской области сохранится сильная жара.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, на юге Абайской, Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана.



