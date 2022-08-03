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    • Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане

    3 Августа 2022 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 4-6 августа сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

    «Отрог Северного антициклона уже главенствует в северной половине республики, поэтому в ближайшие сутки жителей северных регионов ждет преимущественно сухая и солнечная погода, при этом в ночные часы будет довольно прохладно.

    Атмосферные фронтальные разделы, постепенно смещаясь в южном направлении, способствуют сохранению осадков в центре, на востоке и в южной половине страны. Приближаясь к горным районам, фронты начнут еще больше обострятся, что обусловит в этих районах выпадение сильных дождей. Прогремят грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер.

    Основной фон температуры воздуха днем на западе составит +28+34°С, на юго-западе +30+38°С, на северо-западе +25+33°С, на севере, востоке +22+28, в центре +20+25, на юге, юго-востоке страны в пределах +28+35°С, ближе к горам около +22 °С», - говорится в сообщении Казгидромета.
    #Погода
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