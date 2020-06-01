+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 19 °С
USD 411.54 EUR 458.13
RUB 5.84 CNY 57.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дожди с грозами и ожидаются в Казахстане 1 июня

1 Июня 2020 00:34
Поделиться:
Дожди с грозами и ожидаются в Казахстане 1 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В северной половине Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 1 июня ожидается неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами, в отдельных районах шквал, а также возможно выпадение града. На остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской, днем Карагандинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-23 м/с.

Ночью в Атырауской, утром и днем в Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской, Кызылординской, местами Атырауской, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, на западе Туркестанской областей ожидается сильная жара.

На большей части Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординкой, Акмолинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив