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    23:40, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами и градом пройдут в Казахстане 19 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 19 июля представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «По-прежнему с прохождением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, местами с градом, лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра на юге с пыльной бурей, на севере и в центре в ночные и утренние часы – туман», - сообщают синоптики.

    В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Карагандинской области местами – туман.

    В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются пыльная буря, днем усилится ветер 15-20 м/с.

    В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Павлодарской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 18 м/с.

    В Кызылординской, Туркестанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    Местами в Акмолинской, Северо-Казахстанской, в горных районах Алматинской областях ожидается гроза, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.

    Днем на большей части в Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, местами Карагандинской, Алматинской областях ожидается сильная жара, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге Мангыстауской областях ожидается очень сильная жара.

    На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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