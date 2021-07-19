Дожди с грозами и градом пройдут в Казахстане 19 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 19 июля представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«По-прежнему с прохождением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, местами с градом, лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра на юге с пыльной бурей, на севере и в центре в ночные и утренние часы – туман», - сообщают синоптики.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Карагандинской области местами – туман.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются пыльная буря, днем усилится ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 18 м/с.

В Кызылординской, Туркестанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Местами в Акмолинской, Северо-Казахстанской, в горных районах Алматинской областях ожидается гроза, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.

Днем на большей части в Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, местами Карагандинской, Алматинской областях ожидается сильная жара, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге Мангыстауской областях ожидается очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.