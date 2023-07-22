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    Дожди с грозами и град прогнозируют в большинстве городов Казахстана

    22 Июля 2023, 02:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 22 июля сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Лишь на юге, юго-западе, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируют усиление ветра, ночью и утром на севере – туман, днем на юго-западе – пыльная буря.

    Днем в Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Алматинской областях, области Жетысу, на юге Карагандинской, Абайской, Актюбинской областях и области Улытау ожидается сильная жара 35-40°С.

    На большей части Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, в областях Улытау, Жетысу и Абай, в центре, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской, на юго-востоке Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Алматинской, Северо-Казахстанской, на юге Костанайской, Атырауской, на юге, севере, востоке Акмолинской областей также ожидается высокая пожарная опасность.

    Напомним, синоптики объявили в регионах республики 22 июля штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Регионы Казахстана Погода Природа
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